Facebook Dating arriva l’assistente IA che aiuta a trovare l’amore

Lettera43.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’intelligenza artificiale sbarca su Facebook Dating. Come fatto in precedenza da altre app di incontri, come per esempio Tinder, anche sulla piattaforma di Mark Zuckerberg l’IA fornirà consigli per trovare l’anima gemella. Presentato sul blog ufficiale dell’azienda lunedì 22 settembre, si presenta come un classico chatbot cui chiedere supporto per aumentare la propria visibilità, per rompere il ghiaccio con una persona oppure un aiuto nelle fasi di ricerca. In arrivo anche una seconda e inedita funzionalità, Meet Cute, che proporrà match a sorpresa scelti da un algoritmo in base alle proprie preferenze. 🔗 Leggi su Lettera43.it

