Facco è il miglior Under 25 al 1000 Miglia

Padovaoggi.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Era alla ricerca di conferme e queste sono puntualmente arrivate in uno degli appuntamenti più blasonati della scena tricolore e non solo. Al Rally 1000 Miglia, corso nel recente fine settimana con validità per il Trofeo Italiano Rally e per la Coppa Rally ACI Sport di zona tre a coefficiente 1,5. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

