Fabregas sicuro | Como per battere il Sassuolo servirà quella cosa

Fabregas suona la carica: «Contro il Sassuolo servirà intensità e mentalità vincente» Alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia, l’allenatore del Como, Cesc Fabregas, ha parlato ai microfoni di SportMediaset, esprimendo ambizione e fiducia nella propria squadra. Il tecnico spagnolo ha chiarito fin da subito quale . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Fabregas sicuro: «Como, per battere il Sassuolo servirà quella cosa»

Cesc Fabregas su Morata: "Deve crescere ma sono sicuro farà bene". VIDEO #SkySport #SkySerieA - X Vai su X

Il messaggio di Cesc Fabregas sull'alluvione che ha colpito il comasco: "Oggi il mio pensiero va a tutte le persone di Como. Vedere il nostro bellissimo lago esondare e i danni che ha portato fa davvero male al cuore. Como per me non è solo una città, è casa, - facebook.com Vai su Facebook

Ekuban nel recupero gela il Como, non basta la magia di Nico Paz a Fabregas per battere Vieira; Fabregas: «Ma io sono triste»; Como, Fabregas: Battere l'Inter per dare una mano a Conte? Nel calcio non ci sono tanti amici, vogliamo vincere sempre.

Como travolta dal maltempo, Fabregas: “La città per me è una famiglia. Non siete soli” - Il club ha deciso di donare alle persone colpite l'incasso della partita di Coppa Italia Como- fanpage.it scrive