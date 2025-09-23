Fabio Concato ottimista dopo la diagnosi di tumore | Sono sempre più determinato a guarire

Fabio Concato prosegue le cure con ottimismo, dopo che ad agosto aveva comunicato di essere stato costretto ad annullare i concerti a seguito di una diagnosi di tumore. L’ultimo aggiornamento sulle sue condizioni di salute arriva dai social. 🔗 Leggi su Fanpage.it

fabio concato ottimista dopoFabio Concato ottimista dopo la diagnosi di tumore: “Sono sempre più determinato a guarire” - Fabio Concato prosegue le cure con ottimismo, dopo che ad agosto aveva comunicato di essere stato costretto ad annullare i concerti a seguito di una diagnosi ... Riporta fanpage.it

Fabio Concato e il tumore, il cantante rompe il silenzio dopo un mese: come sta - A luglio la comunicazione dell'interruzione del suo tour, ad agosto la conferma che quella decisione fosse legata a un problema di salute serio. Secondo today.it

