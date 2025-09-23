Fabio Concato ottimista dopo la diagnosi di tumore | Sono sempre più determinato a guarire

Fabio Concato prosegue le cure con ottimismo, dopo che ad agosto aveva comunicato di essere stato costretto ad annullare i concerti a seguito di una diagnosi di tumore. L’ultimo aggiornamento sulle sue condizioni di salute arriva dai social. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: fabio - concato

Fabio Concato annulla concerti: la sua lotta contro il tumore

Sere d’estate, all’Arena San Sebastiano giovedì 17 luglio arriva Fabio Concato

Fabio Concato in concerto all’Arena San Sebastiano per “Sere d’estate”

Fabio Concato, tra magia e poesia incanta il Rendano di Cosenza -------> https://bit.ly/3Dq0UCI - facebook.com Vai su Facebook

#FabioConcato in #concerto - 30/09/2025 Evento annullato - #VastoCH, Piazza Rossetti - Ingresso libero - X Vai su X

Fabio Concato ottimista dopo la diagnosi di tumore: “Sono sempre più determinato a guarire”.

Fabio Concato ottimista dopo la diagnosi di tumore: “Sono sempre più determinato a guarire” - Fabio Concato prosegue le cure con ottimismo, dopo che ad agosto aveva comunicato di essere stato costretto ad annullare i concerti a seguito di una diagnosi ... Riporta fanpage.it

Fabio Concato e il tumore, il cantante rompe il silenzio dopo un mese: come sta - A luglio la comunicazione dell'interruzione del suo tour, ad agosto la conferma che quella decisione fosse legata a un problema di salute serio. Secondo today.it