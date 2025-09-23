FAB! il festival del cinema archeologico che strizza l’occhio ai più piccoli torna a Bacoli dal 7 al 10 ottobre con la terza edizione ospitata nella Casina Vanvitelliana e nel Parco Borbonico del Fusaro Un evento che anno dopo anno contribuisce a riportare l’attenzione internazionale sui beni culturali e paesaggistici dei Campi Flegrei Quest’anno abbiamo un motivo di orgoglio in più – sottolinea Nicola Barile direttore del Festival – FAB! è stato inserito dal Comune di Bacoli nel dossier presentato al MIC per la candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2028 Il nostro evento tiene viva l’attenzione sulle grandi ricchezze archeologiche e culturali che si intrecciano con il tessuto naturalistico dei Campi Flegrei Barile ricorda inoltre che la progettualità deve includere la crisi e che lo staff non ha mai interrotto la propria attività neppure durante i giorni più complessi della crisi sismica Anzi proprio grazie al bradisismo quest’anno saranno presentati i reperti emersi a Miseno A illustrare le novità è Giovanni Parisi CFO di TILE Storytellers società organizzatrice del Festival | La Soprintendenza per l’Area Metropolitana di Napoli insieme al Comune di Bacoli presenterà in anteprima un video dedicato all’operazione di recupero subacqueo nell’area antistante l’antico porto di Miseno Sono stati rinvenuti frammenti di architravi marmorei e colonne in cipollino appartenenti a edifici pubblici dell’antica colonia romana La giuria presieduta sin dalla prima edizione da Giovanni Calvino conferma anche quest’anno la propria eccellenza Il professor Antonio De Simone è tra i più stimati archeologi a livello internazionale autore di numerose pubblicazioni e docente presso l’Università Suor Orsola Benincasa nonché collaboratore di Alberto Angela spiega Calvino Accanto a lui siedono Dorothee Neyme archeologa francese specializzata nelle decorazioni antiche; Alessandro d’Alessio direttore del Parco Archeologico di Ostia Antica; e Mario Amura fotografo e direttore della fotografia tra i più noti in Italia I film in concorso L’edizione 2025 proporrà una selezione di titoli internazionali | Sagas of the Raven Land – regia scrittura e narrazione di Thomas Rowsell; The Guardians of Menjez’s Past – regia di Giovan Peyrotty; Gargano Sacro – regia di Lorenzo Scaraggi; Pompeii | The New Dig – regia di Elena Mortelliti; Da Girgenti a Monaco da Monaco ad Agrigento – regia di Lorenzo Mercurio; Replicating the Randomness – regia di Stelios Apostolopoulos; The Forgotten Archaeology – regia di Santiago Secades e Dave Castaño; Vitrum – Il vetro dei Romani – regia di Marcello Adamo; Secret Sardinia | Mysteries of the Nuraghi – regia di Thomas Marlier; The Queen of Egypt – regia di Erwan Le Gal Le attività per i più giovani Sempre più forte l’attenzione di FAB! verso le nuove generazioni | anche quest’anno sono in programma proiezioni mattutine e laboratori didattici a cura dell’associazione Militum Schola dedicati alle scuole primarie Novità di questa edizione è la partnership con Focus Junior Mondadori punto di riferimento nella divulgazione scientifica e tecnologica per ragazzi dagli 8 ai 13 anni Il sostegno delle istituzioni Il Festival dell’archeologia di Bacoli dopo due edizioni di grande successo ha raggiunto un livello importante sia per la notorietà data al nostro territorio sia per il coinvolgimento delle giovani generazioni che è ciò che ci sta più a cuore – dichiarano il sindaco Josi della Ragione e l’assessore alla Cultura Mauro Cucco FAB! sarà uno degli eventi più prestigiosi del programma per la candidatura a Bacoli Capitale della Cultura 2028 La partecipazione della Soprintendenza a questa iniziativa con le proprie attività di tutela subacquea conferma il nostro impegno nella salvaguardia del patrimonio culturale sommerso – aggiunge Paola Ricciardi Soprintendente dell’Area Metropolitana di Napoli Relitti strutture e reperti custoditi dal mare rappresentano una memoria preziosa che intendiamo proteggere e valorizzare in collaborazione con enti università e comunità locali La tutela del mare non è un vincolo ma una risorsa culturale e identitaria da trasmettere al futuro Anche la Film Commission Regione Campania conferma il proprio sostegno | FAB! – si legge nella nota – è uno dei festival più interessanti del panorama campano capace di avvicinare le giovani generazioni ai temi del cinema dell’archeologia e della cultura La Film Commission ha creduto in questo evento sin dalla sua creazione e continuerà a sostenerlo Tra i partner confermati | il Centro Ittico Campano ComunicazioneIstituzionaleit e il Royal District dei Siti Reali Borbonici Tra le nuove collaborazioni Baia Experience e il Parco Archeologico di Pompei che insieme a Le Nuvole presenteranno alla platea di FAB il Children’s Museum di Pompei

© Anteprima24.it - FAB!, il festival del cinema archeologico che strizza l’occhio ai più piccoli, torna a Bacoli dal 7 al 10 ottobre, con la terza edizione ospitata nella Casina Vanvitelliana e nel Parco Borbonico del Fusaro. Un evento che, anno dopo anno, contribuisce a riportare l’attenzione internazionale sui beni culturali e paesaggistici dei Campi Flegrei. «Quest’anno abbiamo un motivo di orgoglio in più – sottolinea Nicola Barile, direttore del Festival – FAB! è stato inserito dal Comune di Bacoli nel dossier presentato al MIC per la candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2028. Il nostro evento tiene viva l’attenzione sulle grandi ricchezze archeologiche e culturali che si intrecciano con il tessuto naturalistico dei Campi Flegrei». Barile ricorda inoltre che «la progettualità deve includere la crisi» e che lo staff non ha mai interrotto la propria attività neppure durante i giorni più complessi della crisi sismica. Anzi, proprio grazie al bradisismo, quest’anno saranno presentati i reperti emersi a Miseno. A illustrare le novità è Giovanni Parisi, CFO di TILE Storytellers, società organizzatrice del Festival: «La Soprintendenza per l’Area Metropolitana di Napoli, insieme al Comune di Bacoli, presenterà in anteprima un video dedicato all’operazione di recupero subacqueo nell’area antistante l’antico porto di Miseno. Sono stati rinvenuti frammenti di architravi marmorei e colonne in cipollino, appartenenti a edifici pubblici dell’antica colonia romana». La giuria, presieduta sin dalla prima edizione da Giovanni Calvino, conferma anche quest’anno la propria eccellenza. «Il professor Antonio De Simone è tra i più stimati archeologi a livello internazionale, autore di numerose pubblicazioni e docente presso l’Università Suor Orsola Benincasa, nonché collaboratore di Alberto Angela», spiega Calvino. Accanto a lui siedono Dorothee Neyme, archeologa francese specializzata nelle decorazioni antiche; Alessandro d’Alessio, direttore del Parco Archeologico di Ostia Antica; e Mario Amura, fotografo e direttore della fotografia tra i più noti in Italia. I film in concorso L’edizione 2025 proporrà una selezione di titoli internazionali: Sagas of the Raven Land – regia, scrittura e narrazione di Thomas Rowsell; The Guardians of Menjez’s Past – regia di Giovan Peyrotty; Gargano Sacro – regia di Lorenzo Scaraggi; Pompeii: The New Dig – regia di Elena Mortelliti; Da Girgenti a Monaco, da Monaco ad Agrigento – regia di Lorenzo Mercurio; Replicating the Randomness – regia di Stelios Apostolopoulos; The Forgotten Archaeology – regia di Santiago Secades e Dave Castaño; Vitrum – Il vetro dei Romani – regia di Marcello Adamo; Secret Sardinia: Mysteries of the Nuraghi – regia di Thomas Marlier; The Queen of Egypt – regia di Erwan Le Gal. Le attività per i più giovani Sempre più forte l’attenzione di FAB! verso le nuove generazioni: anche quest’anno sono in programma proiezioni mattutine e laboratori didattici a cura dell’associazione Militum Schola, dedicati alle scuole primarie. Novità di questa edizione è la partnership con Focus Junior (Mondadori), punto di riferimento nella divulgazione scientifica e tecnologica per ragazzi dagli 8 ai 13 anni. Il sostegno delle istituzioni «Il Festival dell’archeologia di Bacoli, dopo due edizioni di grande successo, ha raggiunto un livello importante sia per la notorietà data al nostro territorio, sia per il coinvolgimento delle giovani generazioni, che è ciò che ci sta più a cuore» – dichiarano il sindaco Josi della Ragione e l’assessore alla Cultura Mauro Cucco. “FAB! sarà uno degli eventi più prestigiosi del programma per la candidatura a Bacoli Capitale della Cultura 2028”. «La partecipazione della Soprintendenza a questa iniziativa con le proprie attività di tutela subacquea conferma il nostro impegno nella salvaguardia del patrimonio culturale sommerso» – aggiunge Paola Ricciardi, Soprintendente dell’Area Metropolitana di Napoli. «Relitti, strutture e reperti custoditi dal mare rappresentano una memoria preziosa, che intendiamo proteggere e valorizzare in collaborazione con enti, università e comunità locali. La tutela del mare non è un vincolo, ma una risorsa culturale e identitaria da trasmettere al futuro». Anche la Film Commission Regione Campania conferma il proprio sostegno: «FAB! – si legge nella nota – è uno dei festival più interessanti del panorama campano, capace di avvicinare le giovani generazioni ai temi del cinema, dell’archeologia e della cultura. La Film Commission ha creduto in questo evento sin dalla sua creazione e continuerà a sostenerlo». Tra i partner confermati: il Centro Ittico Campano, ComunicazioneIstituzionale.it e il Royal District dei Siti Reali Borbonici. Tra le nuove collaborazioni Baia Experience e il Parco Archeologico di Pompei che, insieme a “Le Nuvole”, presenteranno alla platea di FAB il Children’s Museum di Pompei.

