F1 Max Verstappen incendia la battaglia | Lotta al titolo difficile ma…

Oscar Piastri 324 punti, Max Verstappen 255, nel mezzo Lando Norris a 299, ma il trend delle ultime due gare vede l’olandese – quattro volte campione del mondo – in netta rimonta, dopo gli acuti di Monza e Baku. Il pilota della Red Bull tiene un profilo basso, ma sotto prova a credere a una rimonta che, se concretizzata avrebbe dell’incredibile: “Ci sono ancora 7 gare da disputare – dice il classe 1997, nelle parole ai media successive al GP d’Azerbaijan – e il mio ritardo da Piastri è di 69 punti. Sono tanti. Di base, tutto deve andare ed essere fatto nel modo perfetto da parte mia. Ma ho anche bisogno di essere fortunato con alcuni episodi che possano rallentare le McLaren. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Max Verstappen incendia la battaglia: “Lotta al titolo difficile, ma…”

verstappen - incendia

