Expo 2015 10 anni dopo | nutrizione innovazione e sostenibilità

Quotidiano.net | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 23 settembre 2025 – Si è svolto a Milano l’evento di Federalimentare, “Expo 2015: 10 anni dopo. Nutrizione, Innovazione, Sostenibilità”. A Palazzo Visconti rappresentanti del mondo accademico, scientifico, associativo e istituzionale si sono confrontati sull ’eredità di Expo 2015 e sulle tematiche fondamentali che accompagnarono l’Esposizione Universale milanese quali: alimentazione, sostenibilità, salute e nutrizione. A distanza di 10 anni è emerso come Expo 2015 non sia stato un evento espositivo ma un progetto globale che ha dato il via all’innovazione nel settore alimentare, gettando le basi per il suo progresso e il suo sviluppo fin dalla scelta del tema: “Nutrire il pianeta, energia per la vita”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

expo 2015 10 anni dopo nutrizione innovazione e sostenibilit224

© Quotidiano.net - Expo 2015, 10 anni dopo: nutrizione, innovazione e sostenibilità

In questa notizia si parla di: expo - anni

A dieci anni dall’Expo, per la Milano drogata dall’immobiliare è arrivato l’anno zero

Presentato a Milano l'evento di Federalimentare. “Expo 2015: 10 anni dopo. Nutrizione, Innovazione, Sostenibilità”

“Expo 2015: 10 anni dopo. Nutrizione, Innovazione, Sostenibilità”

Expo 2015, 10 anni dopo: l’eredità che ha cambiato Milano e il futuro del cibo; Expo 2015: 10 anni dopo nutrire il Pianeta è ancora una sfida attuale; Expo 2015, dieci anni dopo: nutrizione e sostenibilità al centro del dibattito.

expo 2015 10 anniExpo Milano 2015, dieci anni dopo: cosa è rimasto? L’eredità su alimentazione e nutrizione - Lo sviluppo sostenibile e la crescente domanda di cibo dal Sud del mondo sono elementi fondamentali di un progetto globale che dall’Expo come un seme ha germogliato arrivando a diventare argomento sal ... Come scrive corriere.it

Expo 2015: 10 anni dopo nutrire il Pianeta è ancora una sfida attuale - Dell'Expo 2015 dieci anni dopo non resta solo il ricordo dei milioni di visitatori tra padiglioni dedicati al cibo di tutto il mondo. Si legge su libero.it

Cerca Video su questo argomento: Expo 2015 10 Anni