Expo 2015 | 10 anni dopo nutrire il Pianeta è ancora una sfida attuale

Milano, 23 set. (askanews) - Dell'Expo 2015 dieci anni dopo non resta solo il ricordo dei milioni di visitatori tra padiglioni dedicati al cibo di tutto il mondo. Di quell'esposizione universale oggi si osserva ancora la spinta all'innovazione impressa alla filiera alimentare, il nuovo approccio al cibo come nutrimento e ai cambiamenti ambientali, riflesso di un tema che suona ancora attuale: "Nutrire il Pianeta, energia per la vita". E' quanto emerso dal convegno organizzato a Milano dieci anni dopo quell'evento globale, da Federalimentare cui ha preso parte il presidente Paolo Mascarino. "E' stato un incontro molto interessante sulle diverse dimensioni su cui abbiamo avuto ricadute importantissime dall'evento di 10 anni fa - ha detto Paolo Mascarino, presidente di Federalimentare - Abbiamo parlato di innovazione, nutrizione e sostenibilità, per ricordare a tutti che il cibo nasce dalla terra e la terra va tutelata per continuare a produrlo ma soprattutto che il cibo è la miglior medicina e quindi è importante conoscere gli effetti del cibo sul corpo per aiutare le persone a seguire diete sane e sostenibili". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Expo 2015: 10 anni dopo nutrire il Pianeta è ancora una sfida attuale

In questa notizia si parla di: expo - anni

A dieci anni dall’Expo, per la Milano drogata dall’immobiliare è arrivato l’anno zero

Presentato a Milano l'evento di Federalimentare. “Expo 2015: 10 anni dopo. Nutrizione, Innovazione, Sostenibilità”

“Expo 2015: 10 anni dopo. Nutrizione, Innovazione, Sostenibilità”

EXPO dieci anni dopo - Riscopriamo i Padiglioni -Nel racconto della storia dell'umanità, si scopre che il grano è un esempio di come il cibo possa unire popoli di culture diverse. E sono proprio le spighe gialle di grano su fondo blu, nei colori della bandiera, ad - facebook.com Vai su Facebook

Presentato l’evento di @FedAlimentare. “Expo 2015: 10 anni dopo. Nutrizione, Innovazione, Sostenibilità” - X Vai su X

Expo 2015, 10 anni dopo: l’eredità che ha cambiato Milano e il futuro del cibo; Expo 2015, dieci anni dopo: nutrizione e sostenibilità al centro del dibattito; Expo 2015: 10 anni dopo nutrire il Pianeta è ancora una sfida attuale.

Expo Milano 2015, dieci anni dopo: cosa è rimasto? L’eredità su alimentazione e nutrizione - Lo sviluppo sostenibile e la crescente domanda di cibo dal Sud del mondo sono elementi fondamentali di un progetto globale che dall’Expo come un seme ha germogliato arrivando a diventare argomento sal ... Si legge su corriere.it

Expo 2015: 10 anni dopo. Nutrizione, Innovazione, Sostenibilità - Si è svolto a Palazzo Visconti a Milano l’evento “Expo 2015: 10 anni dopo. Secondo msn.com