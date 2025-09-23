Ex Whirlpool si sblocca il progetto | arrivano oltre 100 milioni di euro
Arrivano buone notizie sul fronte ex Whirlpool. La sede dell'impianto di via Argine è stata acquistata da Italia Green Factory, gruppo Teatek, per la realizzazione di un polo tecnologico sulle energie rinnovabili che avrebbe riassorbito tutti gli ex dipendenti del colosso americano. La. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
