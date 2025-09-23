Ex parco Cassarà sostanze nocive pure nella zona meno inquinata | il Comune dovrà bonificarla
Rimane una chimera la riapertura di una porzione dell'ex parco Cassarà chiuso ormai da 11 anni e mezzo. Per restituire alla città la cosiddetta “zona verde” dello spazio, ovvero quella meno inquinata, serve una bonifica o una messa in sicurezza. E quindi, di conseguenza, occorre altro tempo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
