Ex parco Cassarà sostanze nocive pure nella zona meno inquinata | il Comune dovrà bonificarla

Palermotoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rimane una chimera la riapertura di una porzione dell'ex parco Cassarà chiuso ormai da 11 anni e mezzo. Per restituire alla città la cosiddetta “zona verde” dello spazio, ovvero quella meno inquinata, serve una bonifica o una messa in sicurezza. E quindi, di conseguenza, occorre altro tempo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

