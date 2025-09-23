Ex Milan Mastour e l’aneddoto su Mario Balotelli | VIDEO

Pianetamilan.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'intervista a Sportweek dell'ex stellina del Milan Hachim Mastour. Tra obiettivi e ricordi, ecco il passaggio su Balotelli. L'intervista a Sportweek dell'ex stellina del Milan Hachim Mastour. Tra obiettivi e ricordi, ecco il passaggio su Balotelli. Video da Gazzetta.it. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

