Ex Milan Braida | Non posso rimpiangere niente Dopo la sconfitta con il Liverpool…

Pianetamilan.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ariedo Braida, ex dirigente storico del Milan di Berlusconi, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'TuttoMercatoWeb: le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

ex milan braida non posso rimpiangere niente dopo la sconfitta con il liverpool8230

© Pianetamilan.it - Ex Milan, Braida: “Non posso rimpiangere niente. Dopo la sconfitta con il Liverpool…”

In questa notizia si parla di: milan - braida

Galliani su Braida: “Lui vedeva i giocatori da Milan. Ecco il retroscena su Shevchenko”

Ex Milan, Braida parla del presidente del Ravenna: “Mi sembra Berlusconi”

Naletilic: “Modric può dare tanto al Milan. Quando stava al Tottenham Braida…”

Scicli, l’ex ds del Milan Braida in visita alla città; Braida: Milan? Pronto a dare mano, esperienza non si compra; Milan, l’ex Braida: “Avevo previsto una stagione così, devono capire che serve questo”.

ex milan braida possoEx Milan, Braida: “Non posso rimpiangere niente. Dopo la sconfitta con il Liverpool…” - Ariedo Braida, ex dirigente storico del Milan di Berlusconi, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'TuttoMercatoWeb: le sue parole ... Lo riporta msn.com

ex milan braida possoLotta scudetto, Braida: "In Serie A non vedo una squadra dominante, il Milan potrà dire la sua" - Ecco un estratto delle sue interessanti considerazioni sul mondo Milan e sulla sua esperienza ... Come scrive milannews.it

Cerca Video su questo argomento: Ex Milan Braida Posso