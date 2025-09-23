Ex Ilva il mistero dei droni Acciaierie d?Italia presenta un esposto in Questura
Il direttore dello stabilimento di Taranto di Acciaierie d?Italia (ex Ilva), Benedetto Valli ha presentato ieri mattina negli uffici della Questura, alla Digos, l?esposto-denuncia. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Quotidiano di Puglia. . Venerdì sera 19 settembre, ore 21:00. Quattro droni misteriosi hanno sorvolato i reparti dell’area a caldo dell’ex Ilva di Taranto. Le immagini non sono chiarissime, complice il buio, ma mostrano i misteriosi apparecchi in movimento so - facebook.com Vai su Facebook
Allarme nell’ex Ilva di Taranto, droni misteriosi sorvolano fabbrica; I costi di un fantasma chiamato ex Ilva; Dopo i droni, le radiazioni: che succede negli Usa? – #1034.
Droni sull'Ilva, «Potrebbe essere stata un’azione provocatoria». Secondo Il numero uno di Enac è da escludere «un’attività di spionaggio» Video - Il rilievo industriale dell’ex Ilva, il fatto che si tratti di uno stabilimento che la legge riconosca come sito strategico nazionale, la procedura in corso per la vendita ... Da quotidianodipuglia.it
Droni sospetti sopra gli impianti ex Ilva di Taranto: scatta l’intervento delle forze dell’ordine - Quattro droni non autorizzati sorvolano l’ex ilva di Taranto, scatta l’allarme sicurezza e partono le indagini tra tensioni per il cambio di gestione in corso ... Scrive gaeta.it