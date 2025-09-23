Ex Base Nato di Bagnoli come diventerà - via ai lavori
Dopo 73 anni cambia volto l'ex Base Nato di Bagnoli a Napoli, a partire dall'ingresso, per sottolineare la svolta epocale nella storia della struttura.La storiaLa struttura con la vasta area che la circonda era nata nel 1939 come Istituto per i figli del Popolo di Napoli poi nominato "Collegio.
Bagnoli, dall'ex base Nato al parco San Laise: parte il restyling dell'ingresso - Iniziano i lavori di restyling dell'ingresso dell'ex base Nato di Bagnoli, a Napoli: sulla porta ci sarà la scritta col nuovo nome, "Parco San Laise"
Napoli, al via restyling ex Base Nato di Bagnoli: oggi "Parco San Laise" - Dopo 73 anni l'ex Base Nato di Bagnoli archivia la sua immagine militare e apre una nuova stagione civile: questa mattina sono partiti i lavori di