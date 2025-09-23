Evelyn Palla l’italiana che gestisce le ferrovie tedesche

Evelyn Palla sarà nominata alla guida della Deutsche Bahn, la società che gestisce le ferrovie tedesche. La manager di Bolzano dovrà risanare il colosso dei trasporti, in rosso con i bilanci e con una reputazione ai minimi storici per via degli innumerevoli ritardi dei treni. Non si tratta di una decisione da poco o che non avrà un forte impatto. Anzi, secondo il ministro tedesco dei trasporti Patrick Schnieder, sono molte le persone che equiparano il mancato funzionamento della ferrovia nazionale al malfunzionamento dello Stato. Per questo, far funzionare le ferrovie dimostrerebbe che anche lo Stato è ancora in grado di andare avanti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

