CALCINAIA Un diciannovenne di origine maghrebine, cittadino italiano, è stato arrestato per evasione dagli arresti domiciliari dove era detenuto per rapina. Il ragazzo ha tagliato il braccialetto elettronico ed è scappato. Il giovane è residente a Fornacette, nel comune di Calcinaia. Il giorno successivo all'evasione dai domiciliari è stato notato da un poliziotto. Era a Pontedera, seduto sulla panchina di una pensilina dei pullman, insieme a due amici, in attesa di salire sul pulman di linea diretto a Pisa. Il poliziotto era al volante della sua auto e stava rientrando in commissariato quando ha visto il ragazzo che, dopo averlo riconosciuto nonostante fosse con la sua auto e non con un'auto di servizio, si stava dando alla fuga.

© Lanazione.it - Evade dai domiciliari. Portato in carcere