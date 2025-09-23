Evade dai domiciliari per andare a spacciare | preso

I carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Padova hanno arrestato in flagranza di reato un 18enne originario del Bangladesh già noto alle forze dell’ordine, residente in città. E' ritenuto responsabile del reato di evasione. I fatti si sono verificati nella mattinata di sabato 20 settembre. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: evade - domiciliari

Evade dai domiciliari e rapina un Compro oro. Identificato e arrestato

Ladra seriale agli arresti domiciliari evade dall'abitazione per trascorrere la notte fuori: 40enne in carcere

Cadelbosco Sopra, evade dai domiciliari per recarsi al bar

Evade 26 volte dai domiciliari per rubare: in quattro mesi un bottino di 22mila euro - facebook.com Vai su Facebook

Evade dai domiciliari per riscuotere una vincita: un uomo finisce in carcere https://ift.tt/m2DwhWn https://ift.tt/blkPB0E - X Vai su X

Evade dai domiciliari per andare a spacciare: preso; Spaccio e violenza, evade dai domiciliari: arrestato; Latina, evade dai domiciliari per spacciare: arrestato 25enne.

Evade dai domiciliari per andare a fare il parcheggiatore abusivo - In particolare, gli agenti del Commissariato di Bagnoli, durante il servizio di controllo del territorio, nel tr ... Come scrive napolitoday.it

Evade dai domiciliari per andare al bar, litiga con un cliente e poi picchia un poliziotto mandando in ospedale: 40enne arrestato - Era agli arresti domiciliari, eppure è uscito per andare al bar, dove ha iniziato a litigare violentemente con un altro avventore. Segnala ilgazzettino.it