Evade dai domiciliari e va a fare un giro in auto | 40enne beccato e arrestato nuovamente

Un 40enne di Alatri è stato tratto in arresto dai militari del Norm della locale Compagnia, in quanto sorpreso nella flagranza del reato di “evasione”. L’uomo, contravvenendo a quanto imposto dall’Autorità Giudiziaria che lo aveva precedentemente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: evade - domiciliari

Evade dai domiciliari e rapina un Compro oro. Identificato e arrestato

Ladra seriale agli arresti domiciliari evade dall'abitazione per trascorrere la notte fuori: 40enne in carcere

Cadelbosco Sopra, evade dai domiciliari per recarsi al bar

Evade 26 volte dai domiciliari per rubare: in quattro mesi un bottino di 22mila euro - facebook.com Vai su Facebook

Evade dai domiciliari per riscuotere una vincita: un uomo finisce in carcere https://ift.tt/m2DwhWn https://ift.tt/blkPB0E - X Vai su X

Evade dai domiciliari e va a fare un giro in auto: 40enne beccato e arrestato nuovamente; Pregiudicato evade dai domiciliari per fare un giro in bici, ma i carabinieri lo arrestano; Catania, evade dai domiciliari per fare un giro in moto: arrestato dalla polizia.

Evade dai domiciliari per andare a fare il parcheggiatore abusivo - In particolare, gli agenti del Commissariato di Bagnoli, durante il servizio di controllo del territorio, nel tr ... Secondo napolitoday.it

Evade dai domiciliari e va a fare il parcheggiatore abusivo: arrestato 46enne a Napoli - Doveva essere ai domiciliari, invece era in strada a fare il parcheggiatore abusivo: scoperto dalla Polizia e arrestato, è un 46enne napoletano di Bagnoli ... Segnala fanpage.it