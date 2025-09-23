Eurovision tre membri del Cda Rai chiedono che l’Italia rinunci alla partecipazione

Tre membri del Consiglio di amministrazione Rai – Alessandro Di Majo, Davide Di Pietro e Roberto Natale – hanno chiesto ufficialmente che l’Italia rinunci a prendere parte all’ Eurovision Song Contest del 2026. Scelta che già hanno intrapreso Irlanda, Islanda, Slovenia e Olanda. In un documento congiunto hanno spiegato: «Deve interrogare anche la Rai l’ondata di solidarietà per la Palestina che ieri ha attraversato l’Italia, portando in piazza centinaia di migliaia di persone e trovando il sostegno anche di molti dipendenti del servizio pubblico. Già cinque emittenti pubbliche hanno deciso nelle scorse settimane di non partecipare se alla manifestazione prenderà parte Israele. 🔗 Leggi su Lettera43.it

“La Rai boicotti Eurovision se partecipa Israele”, la proposta di tre membri del Cda

