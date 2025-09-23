Eurovision tre membri del Cda Rai chiedono che l’Italia rinunci alla partecipazione
Tre membri del Consiglio di amministrazione Rai – Alessandro Di Majo, Davide Di Pietro e Roberto Natale – hanno chiesto ufficialmente che l’Italia rinunci a prendere parte all’ Eurovision Song Contest del 2026. Scelta che già hanno intrapreso Irlanda, Islanda, Slovenia e Olanda. In un documento congiunto hanno spiegato: «Deve interrogare anche la Rai l’ondata di solidarietà per la Palestina che ieri ha attraversato l’Italia, portando in piazza centinaia di migliaia di persone e trovando il sostegno anche di molti dipendenti del servizio pubblico. Già cinque emittenti pubbliche hanno deciso nelle scorse settimane di non partecipare se alla manifestazione prenderà parte Israele. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: eurovision - membri
“La Rai boicotti Eurovision se partecipa Israele”, la proposta di tre membri del Cda
Svolta a Madrid: il Cda della tv pubblica RTVE ha deciso che la Spagna non parteciperà (né trasmetterà) l’Eurovision 2026 se Israele sarà ammesso. Con questa mossa, la Spagna diventa il primo Paese dei “Big Five” a minacciare il ritiro, unendosi a Paesi Ba - facebook.com Vai su Facebook
È il primo paese membro dei Big Five a prendere questa decisione. Lo ha stabilito oggi il Consiglio di Amministrazione di RTVE. #Eurovision #Eurovision2026 - X Vai su X
La Rai boicotti Eurovision se partecipa Israele, la proposta di tre membri del Cda; Eurovision, tre consiglieri Rai: “Italia non partecipi se c’è Israele”; CDA-AASLP: doveroso fare chiarezza contro accuse e strumentalizzazioni.
Eurovision, tre membri del Cda Rai chiedono che l’Italia rinunci alla partecipazione - Tre membri del Consiglio di amministrazione Rai – Alessandro Di Majo, Davide Di Pietro e Roberto Natale – hanno chiesto ufficialmente che l’Italia rinunci a prendere parte all’Eurovision Song Contest ... Come scrive msn.com
“La Rai boicotti Eurovision se partecipa Israele”, la proposta di tre membri del Cda - I consiglieri Natale, Di Majo e Di Pietro chiedono alla Rai una riflessione interna dopo l'annuncio di un boicottaggio di altri cinque paesi: "Un ... Si legge su fanpage.it