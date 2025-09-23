Eurovision tre consiglieri Rai | ‘Italia non partecipi se c’è Israele’
I tre consiglieri Rai Alessandro di Majo, Davide Di Pietro e Roberto Natale chiedono che l'Italia non partecipi all'Eurovision Song Contest. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
In questa notizia si parla di: eurovision - consiglieri
Eurovision 2026: l’Italia boicotterà la competizione? Tre consiglieri RAI chiedono un segnale forte contro Israele
Eurovision, 3 consiglieri Rai: “Se c’è Israele Italia non partecipi”
“L’Italia non partecipi a Eurovision 2026 se c’è Israele. Annunciare ora questa scelta è un modo in più per fare pressione”: la richiesta di tre consiglieri Rai
Eurovision 2026, la nota dei consiglieri Rai: “L’Italia non partecipi se c’è Israele” - X Vai su X
“Un segno concreto di vicinanza ad un popolo sottoposto a sterminio”. I consiglieri Natale, Di Majo e Di Pietro chiedono alla Rai una riflessione interna dopo l’annuncio di un boicottaggio di altri cinque paesi. - facebook.com Vai su Facebook
Eurovision 2026, tre consiglieri Rai: “L’Italia non partecipi se c’è Israele”; Tre consiglieri Rai: 'L'Italia non partecipi all'Eurovision'; Gaza, l'appello di tre consiglieri Rai: L'Italia non partecipi all'Eurovision, serve fare pressione su Israele.
Eurovision 2026, la nota dei consiglieri Rai: “L’Italia non partecipi se c’è Israele” - I tre cda Alessandro di Majo, Davide Di Pietro e Roberto Natale: «L'ondata di solidarietà per la Palestina che ieri ha attraversato l'Italia deve interrogare anche la Rai» ... Segnala msn.com
Tre consiglieri Rai: 'L'Italia non partecipi all'Eurovision' - I tre consiglieri Rai Alessandro di Majo, Davide Di Pietro e Roberto Natale chiedono che l'Italia non partecipi all' Eurovision Song Contest 2026. Si legge su ansa.it