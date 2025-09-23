Eurovision tre consiglieri Rai | ‘Italia non partecipi se c’è Israele’

Imolaoggi.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I tre consiglieri Rai Alessandro di Majo, Davide Di Pietro e Roberto Natale chiedono che l'Italia non partecipi all'Eurovision Song Contest. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

eurovision tre consiglieri rai 8216italia non partecipi se c8217232 israele8217

© Imolaoggi.it - Eurovision, tre consiglieri Rai: ‘Italia non partecipi se c’è Israele’

In questa notizia si parla di: eurovision - consiglieri

Eurovision 2026: l’Italia boicotterà la competizione? Tre consiglieri RAI chiedono un segnale forte contro Israele

Eurovision, 3 consiglieri Rai: “Se c’è Israele Italia non partecipi”

“L’Italia non partecipi a Eurovision 2026 se c’è Israele. Annunciare ora questa scelta è un modo in più per fare pressione”: la richiesta di tre consiglieri Rai

Eurovision 2026, tre consiglieri Rai: “L’Italia non partecipi se c’è Israele”; Tre consiglieri Rai: 'L'Italia non partecipi all'Eurovision'; Gaza, l'appello di tre consiglieri Rai: L'Italia non partecipi all'Eurovision, serve fare pressione su Israele.

eurovision tre consiglieri raiEurovision 2026, la nota dei consiglieri Rai: “L’Italia non partecipi se c’è Israele” - I tre cda Alessandro di Majo, Davide Di Pietro e Roberto Natale: «L'ondata di solidarietà per la Palestina che ieri ha attraversato l'Italia deve interrogare anche la Rai» ... Segnala msn.com

eurovision tre consiglieri raiTre consiglieri Rai: 'L'Italia non partecipi all'Eurovision' - I tre consiglieri Rai Alessandro di Majo, Davide Di Pietro e Roberto Natale chiedono che l'Italia non partecipi all' Eurovision Song Contest 2026. Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Eurovision Tre Consiglieri Rai