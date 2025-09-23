Eurovision 2026 tre consiglieri Rai chiedono il ritiro dell’Italia se partecipa Israele
Tre consiglieri di amministrazione della Rai – Alessandro Di Majo, Davide Di Pietro e Roberto Natale – hanno chiesto che il servizio pubblico rinunci a prendere parte all’ Eurovision Song Contest, in programma a Vienna dal 12 al 16 maggio 2026, se tra i Paesi in gara sarà confermato Israele. In una nota congiunta ripresa da Repubblica, i tre sottolineano che la Rai non può ignorare «l’ondata di solidarietà per la Palestina» che negli ultimi giorni ha mobilitato centinaia di migliaia di persone in tutta Italia, compresi dipendenti del servizio pubblico. « Cinque emittenti europee hanno già deciso di non partecipare se Israele sarà in gara – scrivono –. 🔗 Leggi su Open.online
