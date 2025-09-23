Eurovision 2026 | l’Italia boicotterà la competizione? Tre consiglieri RAI chiedono un segnale forte contro Israele

La notizia è di quelle fragorose: tre membri del Consiglio di Amministrazione della Rai avrebbero proposto di boicottare l’Eurovision Song Contest 2026, in programma in Austria, qualora Israele dovesse partecipare. Si tratta di Alessandro di Majo, Davide Di Pietro e Roberto Natale. In un clima di crescente tensione internazionale e solidarietà verso la popolazione palestinese, i consiglieri chiedono un segnale forte. Ecco cosa si legge nella nota diffusa poco fa: “ Deve interrogare anche la Rai l’ondata di solidarietà per la Palestina che ieri ha attraversato l’Italia, portando in piazza centinaia di migliaia di persone e trovando il sostegno anche di molti dipendenti del servizio pubblico (come attesta la mancata messa in onda di varie trasmissioni)”. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Eurovision 2026: l’Italia boicotterà la competizione? Tre consiglieri RAI chiedono un segnale forte contro Israele

In questa notizia si parla di: eurovision - italia

Si tratta del primo Paese tra i “Big Five” – i cinque maggiori finanziatori dell’Eurovision insieme a Italia, Francia, Germania e Regno Unito – ad adottare questa posizione

Eurovision 2026, “Italia non partecipi se c’è Israele”

VERSO MISS ITALIA La competizione si articolerà in 7 sfide pensate “per valutare le ragazze non solo per la loro bellezza, ma per il talento e la creatività”. Fra gli ospiti due rappresentanti dell'Eurovision di San Marino Miss Italia - facebook.com Vai su Facebook

Eurovision 2026: in gara anche Malta e Lussemburgo - Con la finale finalmente centrata dopo quattro anni, Malta è pronta a presentarsi in Austria con il chiaro intento di prolungare questa serie di qualificazioni. Scrive eurofestivalnews.com

Le notizie in tempo reale, gli approfondimenti e tutti gli aggiornamenti e le curiosità sull’edizione 2026 dell’Eurovision Song Contest, organizzata dall’Austria. - Stando a quanto si apprende dal portale di informazioni Balkanweb, infatti, l’EBU avrebbe accettato di far partecipare alla ... Scrive eurofestivalnews.com