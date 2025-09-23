Eurovision 2026 Italia non partecipi se c’è Israele

Eurovision 2026 senza l’Italia se Israele parteciperà. E’ la richiesta di tre consiglieri di amministrazione della Rai, Roberto Natale, Alessandro Di Majo e Davide Di Pietro, in vista della kermesse in programma al Wiener Stadthalle di Vienna, in Austria, dal 12 al 16 maggio. Tre consiglieri di amministrazione della Rai – Roberto Natale, Alessandro Di Majo e Davide Di Pietro – chiedono all’Italia di non partecipare ai prossimi Eurovision se ci sarà anche Israele. “Deve interrogare anche la Rai l’ondata di solidarietà per la Palestina che ieri ha attraversato l’Italia, portando in piazza centinaia di migliaia di persone e trovando il sostegno anche di molti dipendenti del servizio pubblico (come attesta la mancata messa in onda di varie trasmissioni) – affermano in una nota – Oltre a fornire l’informazione più completa sul genocidio in atto a Gaza, alla Rai tocca in queste settimane compiere una scelta dall’importante valore simbolico: come tutti gli altri servizi pubblici europei, dovrà dire la sua sulla partecipazione alla prossima edizione dell’Eurovision Song Contest, in programma a Vienna nel maggio 2026. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Eurovision 2026, “Italia non partecipi se c’è Israele”

Si tratta del primo Paese tra i “Big Five” – i cinque maggiori finanziatori dell’Eurovision insieme a Italia, Francia, Germania e Regno Unito – ad adottare questa posizione

