europa league la roma tra le favorite per istanbul

L’ Europa League non è più il torneo di secondo piano che molti consideravano fino a qualche anno fa. Oggi è una competizione vera, diventata una sorta di campionato europeo parallelo. Con ben 36 squadre ai nastri di partenza, un calendario fitto e una copertura televisiva sempre più ampia, il torneo ha assunto una centralità crescente nel panorama calcistico internazionale. Tra le protagoniste di questa edizione ci sono squadre di grande tradizione e allenatori di alto profilo. L’Italia sarà rappresentata da Roma e Bologna, mentre dall’Inghilterra arrivano Aston Villa e Nottingham Forest. Non mancano club tedeschi come Friburgo e Stoccarda, le spagnole Real Betis e Celta Vigo, e una folta presenza francese con Lilla, Lione e Nizza. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

