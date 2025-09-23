Europa League in tv | guida completa alla prima giornata Partite orari e dove vederle
Roma, 23 settembre 2025 – Tutto pronto per l'inzio della nuova Europa Laegue. Dopo la Champions League, iniziata la settimana scorsa, ora è il turno anche della seconda miglior competizione europea. Le squadre italiane impegnate saranno Roma e Bologna e per entrambe si prospetta un esordio tutt'altro che facile: i giallorossi giocheranno la prima partita all'Allianz Riviera contro il Nizza, mentre per il Bologna subito la trasferta contro una delle squadre più forti della competizione, ovvero l'Aston Villa di Emery. Tante squadre interessanti in questa nuova Europa League, dal Betis al Nottingham Forest, che si affronteranno domani alla stessa ora di Nizza – Roma, ma anche Lille e Lione, con quest'ultimo che ha avuto la conferma della partecipazione alla competizione dopo la chiusura del processo nel quale era stato coinvolto nell'estate appena trascorsa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
