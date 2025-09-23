EurocameraJuri | resta immunità a Salis

11.02 La Commissione Affari giuridici dell' Eurocamera ha respinto la revoca dell' immunità all'eurodeputata Ilaria Salis. Decisivi i voti del Partito popolare europeo. I contrari alla richiesta di revoca sono stati 13 e i favorevoli 12. Ufficialmente il voto è stato segreto. L'Ungheria aveva richiesto di togliere l'immunità all'eurodeputata italiana, eletta nelle liste Avs. Sulla revoca dell'immunità parlamentare e la richiesta di riportarla in carcere dovrà ora esprimersi definitivamente la plenaria europea che voterà ai primi di ottobre. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it