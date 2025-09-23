Eurocamera stop alla revoca dell’immunità per Ilaria Salis

ABBONATI A DAYITALIANEWS La Commissione Affari giuridici del Parlamento europeo ha respinto, con un voto risicato, la richiesta dell’Ungheria di togliere l’immunità all’ eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra Ilaria Salis. Ora la decisione finale passerà all’ Assemblea plenaria di ottobre, che dovrà confermare o ribaltare l’esito. Un voto deciso da un solo scarto. La proposta ungherese è stata bocciata con 13 voti contrari e 12 favorevoli, secondo diverse fonti parlamentari. Determinanti sarebbero stati due eurodeputati del Partito Popolare Europeo, anche se il voto segreto, richiesto dai Socialisti e Democratici, non consente di sapere chi abbia scelto cosa. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

