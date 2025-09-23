Eurocamera stop alla revoca dell’immunità per Ilaria Salis

Dayitalianews.com | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS La Commissione Affari giuridici del Parlamento europeo ha respinto, con un voto risicato, la richiesta dell’Ungheria di togliere l’immunità all’ eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra Ilaria Salis. Ora la decisione finale passerà all’ Assemblea plenaria di ottobre, che dovrà confermare o ribaltare l’esito. Un voto deciso da un solo scarto. La proposta ungherese è stata bocciata con 13 voti contrari e 12 favorevoli, secondo diverse fonti parlamentari. Determinanti sarebbero stati due eurodeputati del Partito Popolare Europeo, anche se il voto segreto, richiesto dai Socialisti e Democratici, non consente di sapere chi abbia scelto cosa. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

eurocamera stop alla revoca dell8217immunit224 per ilaria salis

© Dayitalianews.com - Eurocamera, stop alla revoca dell’immunità per Ilaria Salis

In questa notizia si parla di: eurocamera - stop

Eurocamera presenta ricorso alla Corte contro iter Rearm Eu - Il Parlamento europeo ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Giustizia contro il Safe, lo strumento di azione per la sicurezza dell'Europa mediante il rafforzamento dell'industria europea della ... Segnala ansa.it

Corrado (Pd) guida la delegazione dell'Eurocamera in Bolivia - La delegazione dell'Eurocamera guidata dalla parlamentare del Pd Annalisa Corrado, e di cui fa parte anche Michele Picaro (Fdi), composta in tutto da sette deputati di sei Paesi e tre gruppi politici ... Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Eurocamera Stop Revoca Dell8217immunit224