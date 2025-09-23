Eurocamera stop alla revoca dell’immunità per Ilaria Salis
La Commissione Affari giuridici del Parlamento europeo ha respinto, con un voto risicato, la richiesta dell'Ungheria di togliere l'immunità all' eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra Ilaria Salis. Ora la decisione finale passerà all' Assemblea plenaria di ottobre, che dovrà confermare o ribaltare l'esito. Un voto deciso da un solo scarto. La proposta ungherese è stata bocciata con 13 voti contrari e 12 favorevoli, secondo diverse fonti parlamentari. Determinanti sarebbero stati due eurodeputati del Partito Popolare Europeo, anche se il voto segreto, richiesto dai Socialisti e Democratici, non consente di sapere chi abbia scelto cosa.
Fiato sospeso e occhi puntati sui Popolari: per Ilaria Salis è la vigilia del voto della commissione Affari giuridici dell'Eurocamera sulla richiesta di revoca della sua immunità, ma sulla sorte dell'eurodeputata di Avs a Bruxelles ancora non c'è chiarezza. #ANSA
