Eurocamera primo sì all’immunità di Ilaria Salis

La Commissione giuridica del Parlamento europeo, con un sofferto conteggio, ha scelto di proteggere l’immunità di Ilaria Salis, respingendo la richiesta ungherese che ne chiedeva la revoca. Un passaggio che riaccende il dibattito sullo stato di diritto all’interno dell’Unione e rilancia il confronto politico in vista del voto finale di ottobre. Un voto che sorprende . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

