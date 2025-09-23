Eurocamera primo sì all’immunità di Ilaria Salis
La Commissione giuridica del Parlamento europeo, con un sofferto conteggio, ha scelto di proteggere l’immunità di Ilaria Salis, respingendo la richiesta ungherese che ne chiedeva la revoca. Un passaggio che riaccende il dibattito sullo stato di diritto all’interno dell’Unione e rilancia il confronto politico in vista del voto finale di ottobre. Un voto che sorprende . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: eurocamera - primo
VIDEO | All'Eurocamera primo sì all'immunità per Ilaria Salis, voto definitivo a ottobre. "Ho piena fiducia che il Parlamento europeo confermerà la scelta della Commissione". #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/mondo/2025/09/23/la-commissione-delleurocamera- - X Vai su X
Il primo voto della commissione Affari giuridici dell'#Eurocamera (Juri) sulla revoca dell'immunità alll'eurodeputata di Avs, Ilaria Salis, si terrà martedì 23 settembre #ANSAEuropa - facebook.com Vai su Facebook
Eurocamera verso il voto su risoluzione Gaza, è la prima volta - La plenaria dell'Eurocamera, in programma la prossima settimana a Strasburgo, dovrebbe calendarizzare, per la prima volta dall'inizio delle operazioni militari dell'Idf, un voto su una ... Secondo ansa.it