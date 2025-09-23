Eurocamera la Commissione Affari giuridici respinge la revoca dell’immunità a Ilaria Salis

La Commissione Affari giuridici del Parlamento europeo ha respinto, con voto segreto, la richiesta avanzata dall’Ungheria di revocare l’immunità parlamentare all’eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra (Avs), Ilaria Salis. La decisione non è definitiva: la parola finale spetterà alla plenaria dell’Eurocamera, che si esprimerà ai primi di ottobre. Decisivi, secondo fonti parlamentari, sarebbero stati i voti del Partito Popolare Europeo, che hanno determinato l’esito contrario alla revoca. Roberto Salis: “Siamo un pochino più sereni”. Alla notizia è arrivato il commento di Roberto Salis, padre dell’eurodeputata: “Siamo un pochino più sereni ma molto felici, anche se il voto ufficiale sarà a ottobre. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

