Eurocamera la Commissione Affari giuridici respinge la revoca dell’immunità a Ilaria Salis
La Commissione Affari giuridici del Parlamento europeo ha respinto, con voto segreto, la richiesta avanzata dall’Ungheria di revocare l’immunità parlamentare all’eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra (Avs), Ilaria Salis. La decisione non è definitiva: la parola finale spetterà alla plenaria dell’Eurocamera, che si esprimerà ai primi di ottobre. Decisivi, secondo fonti parlamentari, sarebbero stati i voti del Partito Popolare Europeo, che hanno determinato l’esito contrario alla revoca. Roberto Salis: “Siamo un pochino più sereni”. Alla notizia è arrivato il commento di Roberto Salis, padre dell’eurodeputata: “Siamo un pochino più sereni ma molto felici, anche se il voto ufficiale sarà a ottobre. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Fiato sospeso e occhi puntati sui Popolari: per Ilaria Salis è la vigilia del voto della commissione Affari giuridici dell'Eurocamera sulla richiesta di revoca della sua immunità, ma sulla sorte dell'eurodeputata di Avs a Bruxelles ancora non c'è chiarezza. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Il primo voto della commissione Affari giuridici dell'#Eurocamera (Juri) sulla revoca dell'immunità alll'eurodeputata di Avs, @SalisIlaria , si terrà martedì 23 settembre #ANSAEuropa - X Vai su X
Commissione dell'Eurocamera, sì all'immunità per Salis - La Commissione Affari giuridici dell'Eurocamera, a quanto si apprende da più fonti parlamentari, ha respinto la revoca dell'immunità all'eurodeputata di Avs, Ilaria Salis. Come scrive ansa.it
Salis, immunità confermata: fondamentali due voti del Ppe nella Commissione Affari giuridici del Parlamento europeo - La Commissione Affari giuridici del Parlamento europeo si è espressa sulla richiesta di revoca dell'immunità nei confronti di Ilaria Salis su richiesta del governo ungherese ... Riporta corriere.it