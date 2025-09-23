Euro digitale Cipollone prevede il lancio a metà 2029?

Roma, 23 set. (askanews) – L’euro digitale dovrebbe diventare pienamente operativo per la metà del 2029. E’ la previsione di Piero Cipollone, il componente del Comitato esecutivo della Bce che ha la delega sui sistemi di pagamento, che durante la conferenza “Future of finance” organizzata da Bloomberg è tornato perorare la causa della creazione di una versione digitalizzata della valuta condivisa. E’ una data prevista “tenendoci prudenti”, ha detto, data la necessità di effettuare un ingente lavoro di prova delle infrastrutture, prima del suo lancio completo (prima potranno esserci progetti “pilota”). 🔗 Leggi su Ildenaro.it