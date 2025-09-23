eudr confagricoltura e federlegno chiedono semplificazioni

PMI a rischio con il Regolamento UE sulla deforestazione. Le filiere italiane chiedono meno oneri e più realismo nella classificazione dei Paesi. ROMA – Ridurre ulteriormente gli oneri per le PMI e concentrare gli obblighi di due diligence sui primi operatori, idealmente attraverso il prossimo pacchetto Omnibus, potenziare il sistema informativo e garantire una classificazione del rischio Paesi più aderente alla realtà. Sono alcune delle richieste che Confagricoltura e FederlegnoArredo hanno avanzato ieri a Bruxelles con l’incontro organizzato nella sede dell’Europarlamento – alla presenza del ministro Lollobrigida, della vicepresidente del Parlamento europeo Antonella Sberna, degli europarlamentari Carlo Fidanza e Herbert Dorfmann – sull’European Union Deforestation Regulation (EUDR), il Regolamento unionale per il contrasto della deforestazione e del degrado forestale globali, entrato in vigore il 29 giugno 2023. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

