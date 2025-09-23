Eternità al Teatro Romano di Benevento il 27 e 28 settembre | danza musica e poesia

Tempo di lettura: 3 minuti Il 27 e 28 settembre nell’Area Archeologica del Teatro Romano di Benevento si terrà la VI edizione della manifestazione “ETERNITÀ”. Il progetto a cura di Carmen Castiello, rientra nelle Giornate Europee del Patrimonio, la manifestazione culturale promossa dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea e coordinata per l’Italia dal Ministero della Cultura. Il tema di quest’anno a Benevento è dedicato alla “Coreografia dell’assenza” e intende concentrarsi sul ritmo naturale del tempo: il tramonto, la notte e l’alba si confronteranno con la danza, la musica e la poesia in un viaggio, nella bellezza della natura e della storia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

