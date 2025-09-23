Estrazione Superenalotto 23 settembre 2025 | vincite e quote

23 settembre 2025, l’estrazione del Superenalotto: vincite e quote del concorso n. 152. Ecco tutti i ragguagli Il Superenalotto, gioco che da anni affascina gli italiani grazie alle sue alte poste in gioco, vede oggi 23 settembre 2025 la sua prima estrazione settimanale. Cresce quindi l’attesa tra chi nelle ultime ore ha deciso di sfidare la dea bendata sperando in un futuro più roseo. Segui con noi l’estrazione per scoprire non solo i numeri vincenti ma anche le quote che i fortunati della giornata porteranno a casa. Estrazione Superenalotto (LaPresse) – IlVeggente.it SUPERENALOTTO Punti 6: Numero vincite, Quote Punti 5+: Numero vincite, Quote Punti 5: Numero vincite, Quote Punti 4: Numero vincite, Quote Punti 3: Numero vincite, Quote Punti 2: Numero vincite, Quote SUPERSTAR Punti 6SB: Numero vincite, Quote Punti 5+SB: Numero vincite, Quote Punti 5SS: Numero vincite, Quote Punti 4SS: Numero vincite, Quote Punti 3SS: Numero vincite, Quote Punti 2SS: Numero vincite Quote Punti 1SS: Numero vincite, Quote Punti 0SS: Numero vincite, Quote Combinazione vincente Superenalotto: Numero Jolly: Numero Superstar: Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Estrazione Superenalotto 23 settembre 2025: vincite e quote

(Adnkronos) - Nessun '6' né '5+1' al concorso del Superenalotto di oggi, 19 settembre 2025. Centrati invece cinque '5' che vincono ciascuno 24.904,54 euro. Alla prossima estrazione il jackpot messo a disposizione per il '6' sarà di 54 milioni di euro. Si torna a

