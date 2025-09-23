Estonia Nato | Russia ha piena responsabilità Rutte | Niente incursioni o agiremo di conseguenza

Webmagazine24.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – La Russia "ha la piena responsabilità per queste azioni, che sono di escalation, rischiano calcoli errati e mettono in pericolo vite umane. Devono cessare". Lo scrive oggi, martedì 23 settembre, in un comunicato il Consiglio Atlantico, principale organo decisionale della Nato, a seguito della riunione di stamattina invocata dall'Estonia per "consultarsi e condannare . Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: estonia - nato

F-35 italiani intercettano (per la prima volta) jet russi nello spazio aereo Nato: lo scramble nei cieli dell'Estonia

F-35 italiani intercettano (per la prima volta) jet russi in Estonia: lo scramble nello spazio aereo Nato

Estonia, F-35 italiani decollano per intercettare jet russi. Nato: «È la prima volta»

Niente incursioni o agiremo di conseguenza, la Nato difende l'Estonia e 'avverte' la Russia di Putin; Perché la Russia sta continuando a provocare il fronte Est della Nato?; Droni sullo scalo di Copenaghen, rimpallo di accuse Ue-Mosca. Nato: Mosca fermi le violazioni - L'Ambasciata russa in Danimarca: Non vogliamo un'escalation nell'Ue.

estonia nato russia haEstonia, Nato: "Russia ha piena responsabilità". Rutte: "Niente incursioni o agiremo di conseguenza" - Il Consiglio atlantico: "Rischio escalation, il nostro impegno per l'Articolo 5 è ferreo" La Russia "ha la piena responsabilità per queste azioni, che sono di escalation, rischiano calcoli errati e me ... adnkronos.com scrive

Caccia russi sull’Estonia, la Nato: “Mosca responsabile, cessi subito escalation”. Rutte: “Abbatterli? Dipende dalla minaccia” - Per l’Alleanza Atlantica non ci sono dubbi: “La Russia è pienamente responsabile di queste azioni, che costituiscono un’escalation, rischiano di portare a valutazioni errate e mettono in pericolo vite ... Da ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Estonia Nato Russia Ha