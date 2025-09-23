Essere parte fare la differenza | Bergamo lancia il mese della longevità
Bergamo. “Essere parte, fare la differenza”. È questo il titolo scelto dai Centri per tutte le età di Bergamo e l’amministrazione comunale per il nuovo progetto dedicato al tema della longevità. Un mese di incontri, attività e momenti di confronto che, a partire dal 1° ottobre, troveranno spazio nei quartieri cittadini con un obiettivo preciso: promuovere un’idea di invecchiamento attivo, condiviso e intergenerazionale. Un progetto che nasce dalla convinzione che la comunità e le relazioni siano la prima risorsa per un invecchiamento in salute. Marcella Messina, assessora alle politiche sociali, longevità, salute e sport, ha voluto sottolineare l’importanza di cambiare lo sguardo sull’anzianità: “Noi quando parliamo di invecchiamento, respiriamo un po’ questa sottolineatura che parla di inganno demografico, di tsunami, utilizziamo termini che raccontano l’invecchiamento in modo quasi tragico. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
In questa notizia si parla di: essere - parte
Sassuolo, Pinamonti parte con la squadra in ritiro, ma il suo futuro potrebbe essere in Premier: le ultime
Ucraina, il summit sulla ripresa. Anche l’assessore Prandi a Roma: "Vogliamo essere parte attiva"
Il Padova parte per il ritiro, mister Andreoletti: «Puntiamo a salvarci, poi si vedrà. Il Papu? Viene qui per essere leader»
Dallo stadio si è notata una reazione nervosa da parte di Lang dopo essere stato rimandato a scaldarsi in seguito al gol di Spinazzola. Indubbiamente Lang e Neres, proprio in queste partite in cui si affrontano difese chiuse, meriterebbero più minutaggio, ma - X Vai su X
Che bello essere insieme questa mattina alla Race! Un'energia travolgente, un mare rosa di sorrisi e speranza Grazie a tutti voi per essere parte della nostra squadra… Dipetto ha conquistato il primo posto tra le associazioni no profit Premiata per il m - facebook.com Vai su Facebook
“Essere parte, fare la differenza”: Bergamo lancia il mese della longevità; AMIU, “Non serve essere un campione per fare la differenza”: Bocciardo nuovo testimonial; “Non serve essere un campione per fare la differenza”: Bocciardo lancia la nuova campagna Amiu.
“Essere parte, fare la differenza”: Bergamo lancia il mese della longevità - Otto appuntamenti di riflessione e confronti attorno al tema della longevità oggi, tra bisogni, risorse e nuove prospettive ... Da bergamonews.it
Come fare la differenza - Cristo cercò di spiegare che il cristianesimo non solo è differente da tutto il resto, ma il cristianesimo fa la differenza Coloro che udirono Cristo proclamare, in diretta, le Beatitudini sulla ... Scrive ilsussidiario.net