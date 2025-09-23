Essere parte fare la differenza | Bergamo lancia il mese della longevità

Bergamo. “Essere parte, fare la differenza”. È questo il titolo scelto dai Centri per tutte le età di Bergamo e l’amministrazione comunale per il nuovo progetto dedicato al tema della longevità. Un mese di incontri, attività e momenti di confronto che, a partire dal 1° ottobre, troveranno spazio nei quartieri cittadini con un obiettivo preciso: promuovere un’idea di invecchiamento attivo, condiviso e intergenerazionale. Un progetto che nasce dalla convinzione che la comunità e le relazioni siano la prima risorsa per un invecchiamento in salute. Marcella Messina, assessora alle politiche sociali, longevità, salute e sport, ha voluto sottolineare l’importanza di cambiare lo sguardo sull’anzianità: “Noi quando parliamo di invecchiamento, respiriamo un po’ questa sottolineatura che parla di inganno demografico, di tsunami, utilizziamo termini che raccontano l’invecchiamento in modo quasi tragico. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

