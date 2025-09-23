Esposte a Venezia le Coste contrapposte di Ettore Fico

L'autunno di Marina Bastianello Gallery di Venezia vedrà protagonista una figura straordinaria della pittura italiana del Novecento: Ettore Fico (1917 – 2004). La galleria presenta la mostra "Coste contrapposte", a cura di Andrea Busto, aperta al pubblico dal 26 settembre al 15 novembre 2025.

Il confronto tra il mar Tirreno e l'Adriatico diventa occasione per ripensare alla complessità della bellezza italiana.

esposte venezia coste contrapposteEttore Fico. Coste contrapposte - L'autunno di Marina Bastianello Gallery di Venezia vedrà protagonista una figura straordinaria della pittura italiana del Novecento: Ettore Fico (1917 – 2004). itinerarinellarte.it scrive

