Esplosivi nel porto il sindaco | Anche il Governo aveva sospeso nuove licenze per esportare armi in Israele

Nel pomeriggio di martedì il sindaco Alessandro Barattoni è intervenuto nuovamente sul caso del carico di armamenti respinto dal porto di Ravenna. Lo ha fatto in apertura del consiglio comunale, rispondendo alcune critiche giunte nei giorni scorsi dall'opposizione e prendendo posizione anche. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: esplosivi - porto

Ravenna, bloccati al porto due container di esplosivi diretti ad Haifa. «Decisivo il coraggio di alcuni lavoratori portuali»

"Non stiamo con governi criminali". Bloccati esplosivi per Haifa nel porto di Ravenna: cosa è successo

Carico di esplosivi per Israele bloccati, il sindaco: "I container hanno lasciato il nostro porto"

RAVENNA BLOCCA CARICHI ESPLOSIVI DIRETTI A ISRAELE Al porto di Ravenna sono stati bloccati due container dall'Austria contenenti esplosivi diretti a #Israele, grazie alla segnalazione dei portuali e all’intervento di Comune, Prov. e Regione Emilia-Ro - X Vai su X

Al porto di Ravenna è stato bloccato un carico di esplosivi diretto a Israele, fermato grazie alla pressione di istituzioni locali e portuali. Ma il governo Meloni si è dichiarato estraneo, alimentando le contraddizioni sulle forniture militari. - facebook.com Vai su Facebook

Esplosivi nel porto, il sindaco: Anche il Governo aveva sospeso nuove licenze per esportare armi in Israele; Ravenna, il sindaco blocca armi in porto dirette a Israele e chiede un azione del Governo; Container con esplosivi per Israele bloccati: “Stop armi in transito”. Il sindaco di Ravenna: è un dovere.

l sindaco Barattoni è intervenuto sul respingimento di armi dal porto in apertura del consiglio comunale - “Ci tenevo – ha detto il sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni, in apertura del consiglio comunale – a fare un’informativa per dare a tutti a la possibilità di esprimersi in quella che è l’aula ele ... Come scrive ravennawebtv.it

Container di esplosivi israeliani bloccati al porto: «Ravenna un esempio. Ora il Governo faccia la sua parte» - Sono numerose le reazioni alla notizia del giorno, ossia ai due container contenenti esplosivi diretti in Israele bloccati al porto di Ravenna. Segnala ravennaedintorni.it