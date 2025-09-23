Esplora l’Europa | itinerario alla scoperta di Lisbona

Le strade acciottolate scivolano dolcemente verso l’oceano mentre i tram gialli danzano tra palazzi dalle facciate decorative e vicoli profumati di sardine alla griglia. Lisbona si svela come una città dalle mille anime, dove il fado risuona tra le pietre antiche e l’arte contemporanea trova spazio in ogni angolo. I suoi sette colli regalano panorami mozzafiato sul Tago, mentre la brezza atlantica porta con sé storie di esploratori e naviganti che da qui partirono alla scoperta del mondo. Tre giorni nella capitale portoghese non bastano mai, ma sono sufficienti per innamorarsene perdutamente. Il castello di São Jorge tra storia e panorami mozzafiato. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

