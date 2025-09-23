Esperimento Prison Got Talent lo show tra detenuti in carcere
A vincere è Tommaso: "Invece del vuoto, è qualcosa che ti salva il futuro". Il ministero della Giustizia non esclude di lanciare un programma televisivo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
nel carcere di Velletri hanno fatto un esperimento: Prison Got Talent, ovvero una versione del più celebre Italia's Got Talent ma, anziché negli studi televisivi, dentro a un istituto penitenziario. Inutile dire che i concorrenti erano tutti carcerati https://zoo.105.net/n - facebook.com Vai su Facebook
