Esodo verso le pensioni per 6 milioni di lavoratori è allarme welfare | non ci sono abbastanza giovani per sostituirli

Sei milioni e centomila persone lasceranno il lavoro in Italia nei prossimi dieci anni e non ci sono abbastanza giovani per sostituirle. L’Inapp - Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche - parla di "esodo generazionale» per descrivere il pensionamento dei baby boomer, che rischia di mettere sotto pressione il sistema di welfare. L’allarme è stato lanciato dal presidente Natale. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Esodo verso le pensioni per 6 milioni di lavoratori, è allarme welfare: non ci sono abbastanza giovani per sostituirli

In questa notizia si parla di: esodo - verso

Prima Categoria, un viavai di giocatori verso la neopromossa dell’ex Malagolini. Maggi: "Sono amareggiato ma non trattengo nessuno». Esodo da Consandolo: vanno tutti al Bando

Week end da bollino nero per chi si mette in viaggio, esodo di padovani verso le vacanze

Vacanze estive, verso l’esodo: i consigli della polizia prima di mettersi in viaggio

Avellino: esodo a Carrara, una novità verso la sfida #Avellino - facebook.com Vai su Facebook

Esodo di palestinesi da Gaza city: 400mila verso il sud della Striscia ? https://l.euronews.com/N2QQ - X Vai su X

>>>/Esodo verso le pensioni per 6 milioni, è allarme welfare - PMI - Ansa.it; 3 milioni di lavoratori in meno in Italia a causa delle pensioni; Fuga verso la pensione, il caso Campania: oltre 200mila in uscita. Effetto domino sulle aziende.

>>>ANSA/Esodo verso le pensioni per 6 milioni, è allarme welfare - Sei milioni e centomila persone lasceranno il lavoro in Italia nei prossimi dieci anni e non ci sono abbastanza giovani per sostituirle. Segnala ansa.it

'In 10 anni esodo per 6 milioni di pensionati, welfare a rischio' - Forlani: 'Necessario agire subito su popolazione attiva e spesa sociale. Si legge su ansa.it