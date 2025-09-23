Esercitiamoci con il Watercolor blush | il trucco effetto acquerello

Non siamo qui a rinnegare il passato, sia chiaro. Ma l’autunno, ormai inarrestabile, porta con sé il bisogno di rinfrescare il look. Per quanto ci siamo abbandonate tutta l’estate alle tendenze trucco che implicavano una certa blush blindness, siamo ora ad un punto di svolta, decisamente più sobrio. Benvenuto Watercolor blush, la tendenza trucco d’autunno che regala un aspetto etereo e sofisticato al make up. Che il blush sia ormai un elemento fondamentale della make up routine è più che evidente. Mai come negli ultimi anni abbiamo assistito a un’ invasione (più che benvenuta) di nuovi blush in colori, texture e finish decisamente eterogenei. 🔗 Leggi su Amica.it

