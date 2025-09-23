Escursioni guidate off road tra i sentieri millenari del Parco delle Foreste Casentinesi

Nel fine settimana nuovo appuntamento con lo sport e la natura. Venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 settembre il parco delle Foreste Casentinesi ospita un weekend per appassionati di bici e per andare alla scoperta di questo suggestivo territorio lungo i suggestivi sentieri di Monte della Fratta. 🔗 Leggi su Forlitoday.it