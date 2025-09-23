Escursioni digitali nel Parco Arcipelago Toscano | arriva la mappa interattiva 4Land
PORTOFERRAIO – Il Parco Nazionale Arcipelago Toscano inaugura una nuova era per gli escursionisti grazie alla piattaforma cartografica 4Land, pensata per facilitare la fruizione della rete sentieristica. Lo strumento digitale, sviluppato in collaborazione con 4Land, azienda leader a livello nazionale, offre un’interfaccia intuitiva e funzionalità avanzate, rivolgendosi a camminatori di ogni livello. Il Parco comprende sette isole — Elba, Giglio, Capraia, Montecristo, Pianosa, Giannutri e Gorgona — ognuna con un patrimonio unico di biodiversità, storia e paesaggi. La rete sentieristica, lunga circa 500 chilometri, si snoda tra percorsi antichi un tempo frequentati da pastori, contadini e viandanti, oggi recuperati e segnalati per garantire esperienze sicure e coinvolgenti a famiglie, escursionisti esperti e visitatori di ogni età. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
In questa notizia si parla di: escursioni - digitali
Calatafimi Quad Escursioni Off-road - facebook.com Vai su Facebook
Il Parco dell’Arcipelago Toscano lancia la nuova piattaforma digitale per gli escursionisti; Online la nuova piattaforma digitale dedicata ai sentieri; Nuova piattaforma cartografica per gli escursionisti del Parco nazionale Arcipelago toscano.
Il Parco dell’Arcipelago Toscano lancia la nuova piattaforma digitale per gli escursionisti - Realizzata con 4LAND, la cartografia interattiva consente di esplorare e pianificare i percorsi sui sentieri delle sette isole del Parco ... Scrive intoscana.it
Mare, il lato wild dell'arcipelago toscano: 6 escursioni da fare in estate promosse dal Parco - Sette isole, sette paesaggi diversi tra mare e terra: il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano promuove per l’estate una serie di escursioni guidate e attività per tutte le età. Secondo quotidiano.net