Escursioni digitali nel Parco Arcipelago Toscano | arriva la mappa interattiva 4Land

PORTOFERRAIO – Il Parco Nazionale Arcipelago Toscano inaugura una nuova era per gli escursionisti grazie alla piattaforma cartografica 4Land, pensata per facilitare la fruizione della rete sentieristica. Lo strumento digitale, sviluppato in collaborazione con 4Land, azienda leader a livello nazionale, offre un’interfaccia intuitiva e funzionalità avanzate, rivolgendosi a camminatori di ogni livello. Il Parco comprende sette isole — Elba, Giglio, Capraia, Montecristo, Pianosa, Giannutri e Gorgona — ognuna con un patrimonio unico di biodiversità, storia e paesaggi. La rete sentieristica, lunga circa 500 chilometri, si snoda tra percorsi antichi un tempo frequentati da pastori, contadini e viandanti, oggi recuperati e segnalati per garantire esperienze sicure e coinvolgenti a famiglie, escursionisti esperti e visitatori di ogni età. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it