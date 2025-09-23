Esce per andare a scuola e scompare | ricerche in corso da una settimana a Roma per rintracciare Cristiana

Cristiana, 16 anni, è uscita di casa per andare a scuola nel quartiere di Tor Bella Monaca a Roma. Era il 16 settembre e da quel momento nessuno l'ha più vista. 🔗 Leggi su Fanpage.it

