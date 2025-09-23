Esce dal carcere l' insegnante che ebbe un figlio dallo studente di 13 anni a cui dava ripetizioni

23 set 2025

Uscirà dal carcere la 37enne di Prato condannata per violenza sessuale ai danni dello studente di 13 anni a cui dava ripetizioni, da cui ebbe anche un figlio. Lo ha deciso il tribunale di sorveglianza di Firenze, che ha disposto l'affidamento in prova. La donna sarà assunta part-time come. 🔗 Leggi su Today.it

