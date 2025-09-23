Esagitato in strada a Torino Barriera di Milano | armato di forbici minaccia i passanti poi aggredisce sanitari e carabinieri

Nella tarda mattinata di domenica 21 settembre 2025 un uomo sulla quarantina ha iniziato a dare in escandescenze in corso Palermo a Torino, brandendo un paio di forbici in mezzo ai passanti. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 Azienda Zero e i carabinieri del nucleo radiomobile, che ha. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

