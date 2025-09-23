Errol Musk fu accusato di aver abusato dei suoi figliastri | l’inchiesta choc del New York Times racconta il delicato rapporto tra Elon e il padre

Su Elon Musk si sa tutto, o quasi. Negli ultimi anni, il miliardario si è ritagliato uno spazio di primo piano nel mondo dei media. Le aziende di Musk, su tutte Tesla, SpaceX e Starlink, lo hanno portato alla ribalta dell’opinione pubblica internazionale, soprattutto per fatti legati all’opportunità della sua influenza sulla politica statunitense. Dal momento in cui il magnate della tecnologia ha acquistato Twitter (nel 2022, ora X) non c’è un giorno in cui non si senta notizia (real o fake) su di lui. Ciò è legato, soprattutto, al suo controverso rapporto con Donald Trump, che di recente lo ha gentilmente licenziato dal DOGE (Department of Government Efficiency). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Errol Musk fu accusato di aver abusato dei suoi figliastri”: l’inchiesta choc del New York Times racconta il delicato rapporto tra Elon e il padre

