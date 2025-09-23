Errato l’accostamento tra Ambra Angiolini e gli scontri per Gaza | Thesocialpost si scusa ed elimina l’articolo

Con profondo rammarico riconosciamo che, nelle scorse ore, è stato pubblicato un articolo dal titolo “Scontri violenti per Gaza, tra i manifestanti anche la super vip italiana: ‘Si è portata la figlia’”. Un titolo che, in buona fede ma in modo inopportuno, ha generato un accostamento scorretto e fuorviante tra la figura di Ambra Angiolini e gli episodi di violenza avvenuti durante le manifestazioni. Non vi era alcuna volontà di attribuire all’attrice una partecipazione agli episodi violenti: la buona fede è dimostrata dal fatto che, nel corpo dell’articolo, non viene mai suggerito né accennato alcun collegamento tra Ambra Angiolini e i comportamenti violenti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Errato l’accostamento tra Ambra Angiolini e gli scontri per Gaza: Thesocialpost si scusa ed elimina l’articolo

In questa notizia si parla di: errato - accostamento

