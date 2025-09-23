Ero in giardino con mio marito E la visita fiscale segna l’assenza

Visita fiscale non ‘percepita’ pur essendo in casa. E ora? È una vicenda che si dipana tra Empoli e Livorno e che dura da oltre un anno, e che l’ Inps – contattata in merito nel pomeriggio di giovedì scorso – ha fatto sapere di stare adesso di nuovo vagliando per dare risposte. Se ne occupa il responsabile regionale medico legale. Il fatto viene descritto con una lettera di protesta dalla signora Roberta Beconcini di Empoli. Eccolo: il 6 luglio del 2024 il marito ha un incidente di bicicletta a Rosignano. Viene operato all’ospedale di Cecina per protesi d’anca. La coppia risiede a Empoli, ma decide di trascorrere la malattia nel piccolo appartamento di proprietà a Marina di Cecina. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Ero in giardino con mio marito". E la visita fiscale segna l’assenza

In questa notizia si parla di: giardino - marito

Paura a Como: marito con coltello nel giardino, mamma e figlio in casa terrorizzati, arrestato

Paura a Como: marito con coltello nel giardino, mamma e figlio in casa terrorizzati, arrestato

GIARDINO D'ORRORE Creato da Andrea Berveglieri @Andreaberve #memes #giardino #marito #miserynondevemorire #KathyBates #horrormovies #horrorfilm #horrorcomeydottor #horrormovies #horrorddict - X Vai su X

“La vita è bella” così mi ha chiesto di scrivere il marito che ha regalato questa mangiatoia per uccellini alla moglie per il suo compleanno. La vita è bella: non dovremmo dimenticarlo mai e il giardino, la natura e gli animali ce lo ricordano ogni giorno. Ho costrui - facebook.com Vai su Facebook

Ero in giardino con mio marito. E la visita fiscale segna l’assenza; Alba Donati: il ritorno alla bambina che ero; Mi ha violentata davanti ai bambini, mio marito l'ha visto, la storia di una sopravvissuta alla violenza sessuale durante la guerra in Kosovo.

Samanta Togni: «Sono arrivata a pesare 44 chili, ero in un vortice. Col mio ex marito è finita male, ora sono single e felice» - «Sto bene, sto vivendo un periodo di rinascita», ha detto Samanta Togni non appena si è accomodata nello studio di Verissimo dove è stata intervistata da Silvia Toffanin. Secondo leggo.it

Annalisa Minetti: “Ho lasciato mio marito, non ero più felice. Sto soffrendo, ho solo bisogno di piangere” - L'atleta e cantante ha raccontato la sofferenza di questo periodo, particolarmente difficile e delicato, che segue alla ... Segnala fanpage.it