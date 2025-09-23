’Era Bologna’ | torna il ciclo di incontri dedicato all’arte
La cultura, con l’arrivo dell’ autunno, riprende il proprio ritmo normale. Ritorna in 13ª edizione il ciclo di incontri di ’ Era Bologna .’ curati da Nicoletta Barberini Mengoli, nella sede di Confcommercio Ascom a palazzo Segni Masetti (Strada Maggiore 23) nella splendida sala dei Carracci. Le conversazioni su arti e artisti, tenute da esperti relatori di ogni settore, vogliono ribadire l’importanza artistica della nostra città. Infatti il presidente Enrico Postacchini e il direttore generale Giancarlo Tonelli ospitano in Ascom questi eventi per sottolineare come Bologna debba ricavare dalla conoscenza delle grandezze del passato e dalle radici culturali, la forza per ritornare ad essere competitiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
La #NotteEuropea dei #Ricercatori torna il 26 settembre a #Bologna nell’abito del progetto #SOCIETYreAGIAMO. Anche #ENEA aderisce all’iniziativa con i suoi ricercatori del Tecnopolo di Bologna che saranno presenti presso l’Area Ricerca CNR Bologna. - X Vai su X
